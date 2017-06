OnePlus 5 : il devrait ressembler à ça !

Une nouvelle fuite vient de révéler à quoi pourrait bien ressembler le OnePlus 5. Android Police a en effet publié un rendu du prochain flagship de OnePlus. Ce n’est pas la première fois qu’un tel rendu circule sur le net. Toutefois, la qualité et le timing de celui-ci supposent qu’il s’agirait bien du rendu officiel du nouveau smartphone.

Sur l’image, le OnePlus 5 est de couleur noire, à l'image du coloris qui avait été réservé au OnePlus 3T édition Colette. Par ailleurs, on peut deviner que le smartphone possède un écran légèrement incurvé. On note également la présence d’un double capteur photo à l’arrière de l’appareil. La compagnie chinoise a également confirmé que le OnePlus 5 serait équipé du processeur Snapdragron 835 de Qualcomm.

Malheureusement, le rendu ne nous en dit pas plus sur les spécificités techniques du téléphone. Il faudra attendre un peu plus tard dans le mois pour en savoir plus. La société a annoncé qu’elle dévoilerait le OnePlus 5 le 20 juin prochain.



