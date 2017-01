MWC : le Sony Xperia XA 2017 fuite déjà en vidéo

Lors du Mobile World Congress 2016, Sony officialisait son nouveau smartphone, le Xperia XA. Un an plus tard, le constructeur devrait présenter une nouvelle édition de son smartphone, qui ne change pas de nom, mais simplement de millésime. En attendant que Sony lance officiellement l'appareil, voilà qu'une vidéo surgit sur YouTube, montrant déjà le nouvel appareil sous toutes les coutures.



Le Xperia XA 2017 que l'on peut apercevoir dans la vidéo ci-dessous adopte des bords encore plus « anguleux » que le modèle de 2016. Concernant le ratio écran/surface de l'appareil, on note que les bords gauche et droit semblent très fins. En revanche, ce n'est pas le cas de ceux situés en haut et en bas de l'appareil, qui sont un peu plus gros que de coutume. Côté logiciel, l'appareil profite de la version 7.0 d'Android (Nougat), et bien évidemment de la surcouche logicielle Sony.



Côté matériel, on ne trouve aucune trace d'un quelconque capteur d'empreinte à l'arrière de l'appareil. Et au vu de la forme du bouton d'allumage, celui-ci ne serait donc pas placé dessus, comme c'est le cas du Xperia XZ que nous avons testé il y a quelques mois. Enfin, si la vidéo dit vrai, il devrait disposer d'un capteur 23 Mpx à l'arrière.



Toutes ces informations seront confirmées (ou infirmées) dans quelques semaines. L'appareil devrait être en effet présenté lors du Mobile World Congress 2017, qui se déroulera du 27 février au 2 mars 2017 à Barcelone.





Serait-ce le nouveau Xperia XA 2017 que Sony s'apprête à lancer au MWC ?