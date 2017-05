De nouvelles fuites révèlent la coque de l’iPad Pro 10,5 pouces

Des photos des coques de l’iPad Pro 10,5 pouces ont fuité sur le net aujourd’hui. Elles permettent de confirmer certaines informations concernant le prochain iPad qui n’a toujours pas été annoncé par Apple. C’est sur Twitter via le compte de Benjamin Geskin qu’ont été dévoilées les coques de l’iPad Pro 10,5 pouces. Depuis quelque temps, des rumeurs laissent entendre qu’Apple pourrait en effet présenter l’iPad Pro 10,5’’ lors de la keynote d’ouverture de la WWDC le 5 juin prochain.

L’iPad Pro 10,5 pouces est censé présenter un écran avec un minimum de bordures. La tablette devrait en effet proposer un gabarit identique à l’iPad 9,7 pouces. Ces nouveaux clichés permettent d’identifier certaines caractéristiques techniques de la prochaine tablette à la pomme. On aperçoit ainsi qu’elle sera équipée de deux nouveaux micros, un sur le bord supérieur et un autre sur le haut au centre à l’arrière. De plus, les nouveaux modèles seraient dotés d’un bouton home statique comme c’est déjà le cas sur l’iPhone 7. On aperçoit également un port lightning et d’un capteur photo vertical.



En attendant, il faudra attendre le mois prochain lors de la keynote d’Apple pour voir si toutes ces informations sont bien confirmées.



