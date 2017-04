Fujifilm dévoile l'instax square sq10

instax SQUARE SQ10 : RELEASE YOUR CREATIVITY | Fujifilm

Les produits de la gamme Instax de Fujifilm se sont écoulés à plus de 25 millions d’unités. Encouragé par ce succès, le fabricant japonais a récemment révélé l’Instax Mini 9 et continue sur sa lancée avec l'Instax square sq10, un appareil photo instantané qui s’illustre par son côté hybride.

En plus d’une focale fixe de 28,5 mm, l'Instax square sq10 est équipé d’un capteur CMOS de 1/4 pouce avec filtre de couleurs qui permet d’avoir des images de 1920×1920-pixel au format JPEG. Fujifilm a également profité du passage au numérique afin d’introduire un contrôle de vignetage et dix filtres pour les traitements avant ou après la prise de vue. Le réglage de la luminosité devient plus avancé avec la possibilité d’atténuer l’intensité de la lumière sur certaines zones.

En outre, l’utilisateur aura la possibilité de stocker jusqu’à 50 photos dans la mémoire interne de l’appareil et encore plus en ajoutant une carte micro-SD. Le stockage offre ainsi plus de flexibilité dans le choix des photos. En effet, il suffit de sélectionner une image à partir de l’écran LCD de 3 pouces pour l’imprimer instantanément en un format 62mm x 62mm sur un support de 86mm x 72mm. L'Instax square sq10 arrivera le 19 mai prochain avec un prix fixé à 289 €.

