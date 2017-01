GFX 50S : Fujifilm dévoile son appareil hybride à très grand capteur

Ce jeudi, Fujifilm a présenté son nouvel appareil photo moyen format, le GFX 50S. Il s’agit d’un appareil photo hybride équipé d’un grand capteur de 44 mm par 33 mm.

Jusqu’ici réservé aux appareils photo reflex professionnels, le moyen format, avec son capteur plus grand que le full-frame, arrive désormais sur les appareils photo hybrides. Après le X1D de Hasselblad présenté en juin 2016, Fuji est le second constructeur à proposer un tel appareil photo, baptisé Fujifilm GFX 50S. Particularité du moyen format, il s’agit de capteurs plus grands que le 24x36 mm, déjà utilisés notamment par Panasonic avec le Lumix GH5, et permettant ainsi de capturer davantage de lumière pour des effets de flou plus convaincants, une vitesse d’obturation plus rapide ou simplement de meilleurs résultats dans l’obscurité.

>>> Photo plein format : à quoi ça sert, comment ça marche, pourquoi c'est cher ?

Outre son capteur de 44x33 mm permettant de capturer des images de 51 mégapixels, le Fujifilm GFX 50S bénéficie également d’un viseur Oled, d’un écran tactile LCD de 3,2 pouces. En termes de performances, l’appareil peut monter jusqu’à une vitesse d’obturation de 1/16000 seconde et une sensibilité de 12800 ISO. Le mode rafale permet quant à lui de capturer 3 images par seconde et le mode vidéo enregistre en Full HD jusqu’à 30 images par seconde, sans 4K. Seul problème pour l’instant, la gamme d’objectifs encore limitée puisqu’il s’agit d’un nouveau format pour Fujifilm. Trois optiques sont pour l’instant annoncées : 63 mm (f/2,8), 32-64 mm (f/4) et 120 mm (f/4). Le Fujifilm GFX 50S sera disponible dès le mois prochain à un tarif tout aussi impressionnant que son capteur : 7000 euros.

>>> Retrouvez notre guide d'achat d'appareils photo

Outre cet appareil hybride moyen format, Fujifilm a également présenté un nouvel appareil photo hybride au format APS-C, le X-T20. Celui-ci succède au X-T10 et bénéficie d’un capteur de 24,3 mégapixels avec vidéo 4K. Il sera disponible lui aussi en février pour 899 euros sans objectif.