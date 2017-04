Voici le futur de la réalité virtuelle vu par HTC Vive

Nos confrères d'Engadget ont rencontré un membre du groupe Virtual Reality Venture Capital Alliance (VRCA) de HTC, fabricant du casque Vive, qui a exposé la vision de la compagnie concernant le futur de la réalité virtuelle. Le premier projet consiste à mettre le moins de barrières physiques possible entre l’utilisateur et l’univers VR. Pour cela, la compagnie compte sur le système de casque VR Bluetooth qui est déjà d’actualité, mais elle voit également plus loin. Elle travaillerait sur un adaptateur qui permet à la fois une connexion Bluetooth et un mode multijoueur.

Le deuxième enjeu de l’expérience VR est une meilleure interaction sociale. En effet, d’autres membres de la VRCA développeraient une sorte de réseau social intégré. En partenariat avec WeChat, la startup ObEN travaille sur une intelligence artificielle intégrée à l’environnement virtuel qui permettrait aux utilisateurs VR d’interagir avec les utilisateurs WeChat sur smartphone ou tablette.

Enfin, le futur de la réalité virtuelle reposerait également sur les améliorations en termes d’eye-tracking. C’est le cas par exemple avec le produit aGlass qui est une paire de capteurs en forme d’anneaux qui se posent sur les verres HTC Vive. Ce kit permet de suivre le champ de vision de l’utilisateur à chaque instant.



Certains de ces prototypes et de ces technologies sont encore en développement. Toutefois, elle donne toute de même un aperçu que la réalité virtuelle a encore beaucoup de potentiel.



>>> Lire aussi : Une réduction et des promos pour l'anniversaire du HTC Vive