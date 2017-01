[CES] OneWheel + améliore son skate électrique monoroue

Future Motion profite du CES pour présenter le Onewheel +, un modèle premium. Ce produit serait à la fois plus stable et plus performant que son précédent modèle. Le fabricant a intégré un nouveau moteur basé sur Hypercore, une technologie brevetée.

Le Onewheel + sera plus puissant

La technologie Hypercore assure un meilleur confort, la monoroue évoluera silencieusement et sans secousses. De plus, même si le rider roule à une vitesse légèrement basse, il aurait assez de puissance pour grimper sur une pente importante. Selon les informations disponibles, l’appareil atteindrait une vitesse de pointe à 30 km/h.

Le Onewheel sera plus puissant

Pour améliorer la stabilité de l’utilisateur, le constructeur a intégré plusieurs capteurs sur la surface qui accueille ses pieds. Elle est maintenant entièrement couverte et cette configuration renforcerait la réactivité du véhicule. Par ailleurs, Future Motion a augmenté les possibilités de personnalisation. Grâce à une application spécifique, le rider pourra choisir les caractéristiques qu’il préfère.

En vue d’accélérer la recharge, le constructeur livrera le Onewheel+ avec l’Ultracharger. En seulement 20 minutes, ce dispositif assurerait une autonomie comprise entre 8 et 11 minutes. Vu les capacités de l’appareil, le prix n’est pas à la portée de tous, un exemplaire coutera 1699 euros. Cette monoroue arrivera sur le marché à partir de février 2017.

>>> Lire notre guide : Trottinettes électriques, gyropodes, smartboards : comment choisir ? lequel acheter ?