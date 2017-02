[Concours] Gagnez les Elite Sport, les nouveaux écouteurs Bluetooth de Jabra

Lectrices et lecteurs de Tom’s Guide,

Les fêtes sont déjà loin, mais il est toujours temps de se faire plaisir, surtout si c’est gratuit. Pour vous remercier de votre assiduité, nous organisons un concours mettant en jeu les nouveaux écouteurs Bluetooth de Jabra. Les Elite Sport surfent sur la tendance du tout sans-fil. Ils se composent de deux écouteurs intra-auriculaires, indépendants l’un de l’autre. Destinés avant tout aux sportifs, ils sont équipés d’un capteur cardiaque.



Actuellement en test à la rédaction, les Elite Sport sont en bonne voie. Confortables, ils offrent également une bonne tenue, même en mouvement ou lors de séances de sport. Côté son, la qualité semble aussi être au rendez-vous. L’autonomie de 3 heures peut sembler un peu légère et ne conviendra pas à une utilisation au long court. Une boîte de charge nomade permet néanmoins de regagner 2 x 3 heures.



Néanmoins, étant donné qu’ils sont offerts grâce à notre concours, il n’y a aucune raison de s’en priver. Pour participer, il suffit de suivre les comptes Twitter @TomsGuideFR, @Toms_Bonsplans et @JabraFrance, et de retweeter l’opération. Un gagnant sera tiré au sort le 13 février 2017. Petit bonus, trois autres chanceux seront également tirés au sort et recevront un code promo donnant droit à une réduction de 30 % sur les Elite Sport. Leur prix passera alors de 299,99 € à 209,99 €.

