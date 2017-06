Galaxy J3, J5, J7 (2017) : Samsung renouvelle son entrée de gamme

Samsung renouvelle sa gamme de smartphones d’entrée de gamme, rapporte sa filiale néerlandaise. Les Galaxy J3, J5 et J7 se modernisent, à commencer par leur design.

Fini l’aspect téléphone low-cost. Les nouveaux Galaxy Jx adoptent une finition résolument plus actuelle, donnant même l’impression d’être plus onéreux qu’en réalité. On a ainsi droit à un écran bord à bord qui couvre la largeur de la face avant en se terminant en arrondi (sauf pour le J3). Le châssis utilisé est quant à lui en métal. Des caractéristiques prometteuses malgré une épaisseur de 7,9 mm que partagent les trois appareils. Il se différencient plus spécialement par leurs configurations.

J3 > le moins cher

Avec le J3, Samsung joue la carte du premier prix. Comptez 219 € pour cet appareil de 5 pouces (Super Amoled). Sa définition est plutôt légère par rapport à cette diagonale : 1280 x 720 pixels. À l’intérieur, on trouve un processeur quadcore cadencé à 1,4 GHz (Exynos 7570). Il est associé à 2 Go de mémoire vive et 16 Go de stockage extensible via microSD. Enfin, une batterie de 2400 mAh est installée sous le capot et deux capteurs de 13 et 5 mégapixels garnissent respectivement les faces arrière et avant.

Galaxy J7 (2017)

J5 > le premier prix pour un design bord à bord

Le Galaxy J5 matérialise le coeur de gamme à 279 €. Il affiche la même définition que le J3, mais sur une dalle Super Amoled de 5,2 pouces. À l’intérieur, on trouve la même configuration que le J3. Seul le processeur est plus véloce. Il s’agit d’un modèle octocore cadencé à 1,6 GHz, un Exynos 7870 issu des usines de Samsung. La batterie gagne 600 mAh pour atteindre 3000 mAh, mais les capteurs photo sont identiques à ceux du J3.

Galaxy J5 (2017)

J7 > le plus puissant et le seul en USB-C

Le modèle de rupture, c’est le J7. À 339 €, il offre une diagonale de 5,5 pouces en définition Full HD (1920 x 1080 pixels), toujours avec une dalle Super Amoled. Sa configuration est la plus musclée avec un Exynos 7870 couplé à 3 Go de mémoire vive et 16 Go de stockage (extensible via microSD). Les capteurs photo avant et arrière sont tous deux de 13 mégapixels et sa batterie atteint 3600 mAh. Enfin, c’est le seul de ce renouvellement de gamme à arborer un connecteur USB-C. Les J3 et J5 sont encore cantonnés au microUSB.



Ces trois smartphones seront disponibles en août prochain. Ils seront tous livrés sous Android 7.1 (Nougat).

Galaxy J7 (2017)