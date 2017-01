Galaxy Note 7 : le rapport officiel arrive en janvier

Le rapport officiel de Samsung concernant les problèmes du Galaxy Note 7 pourrait être dévoilé dès ce mois de janvier 2017, annonce le quotidien coréen JoongAng Ilbo, cité par Reuters. Le rapport devrait présenter les conclusions de l’enquête menée par Samsung sur les causes des explosions de batteries du smartphone.

Samsung avait commencé cette enquête autour de son smartphone dès le mois d’octobre, après avoir déjà organisé un rappel concernant tous les Galaxy Note 7 vendus jusqu’alors et retiré le modèle de la vente. La firme n’a, pour l’instant, dévoilé aucune cause à l’origine de ces problèmes, et pourrait garder le silence jusqu’à la sortie de son rapport, mais d’autres hypothèses avaient déjà été avancées. Ainsi, une société indépendante avait pointé une conception défectueuse du compartiment accueillant la batterie, dont le processus de charge et de décharge créait une trop forte pression, conduisant à une chaleur excessive, et parfois une explosion.

Samsung a accusé une perte estimée à 5,1 milliards de dollars suite aux problèmes causés par le Galaxy Note 7, et devra montrer à l’avenir qu’elle a clairement identifié les causes de ces problèmes pour les éviter à l’avenir, et assurer la sécurité de ses clients.