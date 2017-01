Galaxy Note 7 : ça alors, c'était un problème de batterie !

Comme annoncé il y a quelques jours, Samsung vient de rendre le résultat de son enquête concernant le Galaxy Note 7. Et comme il fallait s'y attendre, la batterie est bien l'unique responsable des galères rencontrées par le smartphone.



C'est cette nuit que Samsung a tenu sa grande conférence de presse relative au Galaxy Note 7. Depuis le début, nombre d'experts suspectaient un problème de batterie, phénomène que vient de confirmer le géant coréen. Pour chercher l'origine du problème d'implosion dont ont été victime bon nombre d'appareils, Samsung a monté une équipe de 700 ingénieurs. Ils ont testé 200.000 exemplaires du Note 7 et 30.000 batteries, et pour parfaire ses recherches, Samsung a également fait appel à trois entreprises externes. Et le verdict est sans appel (mais sans davantage de précisions non plus) : c'est bien la batterie qui est la seule responsable des ennuis rencontrés par le Note 7.



Pour mémoire, le Galaxy Note 7, qui s'enflammait subitement (jusqu'à parfois provoquer une implosion), s'est vu retirer de la circulation dès septembre dernier, alors même que sa commercialisation en Europe débutait. Mais trop tard : l'appareil était déjà en vente aux États-Unis et dans les pays asiatiques depuis 3 semaines environ. Samsung a dû battre le rappel et rapatrier tous les modèles déjà vendus, en échange d'un remboursement ou d'un autre modèle de la marque. Samsung précise que 96% des Note 7 ont été retournés par leurs propriétaires, sur les 3 millions vendus. Il reste donc encore 120.000 appareils dans la nature.



Samsung tente également de rassurer ses consommateurs en affirmant que de nouveaux protocoles sont désormais mis en place. Les batteries devront désormais subir et réussir une série de 8 tests. Le géant coréen argue également que ses batteries disposeront d'un nouveau design matériel et d'une protection logicielle accrue. Reste à savoir si toutes ces mesures aideront à redorer le blason de la marque, largement écorné par ce que l'on considère comme l'un des grands flops de toute l'histoire de la high-tech.