Galaxy Note 7 : Samsung s'expliquera lundi. Spolier : c'est la batterie

Cela fait plusieurs mois que les utilisateurs attendent que Samsung s’explique clairement sur les incidents provoqués par les Galaxy Note 7. D’après un communiqué de la compagnie, Samsung devrait tenir une conférence lundi prochain afin d’expliquer pourquoi ses smartphones ont explosé.

Samsung vient de passer plusieurs mois tumultueux suite au scandale industriel des Galaxy Note 7. En effet, plusieurs utilisateurs ont vu leurs smartphones exploser, créant parfois des situations dangereuses. Le smartphone qui a tendance à surchauffer représente un risque d’explosion.



Après avoir effectué un rappel massif des terminaux, d’autres mesures ont été également prises. Le Samsung Galaxy Note 7 s’est vu interdit de vol et plusieurs opérateurs ont mis en place des systèmes pour limiter l’utilisation du smartphone. Toutefois, tout au long de ces derniers mois, Samsung était resté très vague concernant les raisons de cet incident. Pour la première fois, la société coréenne va dévoiler les raisons de ces explosions suite à une longue enquête. Samsung tiendra une conférence de presse lundi prochain à Séoul, en Corée du Sud. L’événement débutera à 10 heures du matin (heure locale) soit à 2 heures du matin en France. Vous pourrez suivre la conférence en direct sur Samsung.com. Et les premières indications semblent confirmer ce que tout le monde savait déjà : la batterie est directement mise en cause.

