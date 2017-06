Samsung Note 8 : le capteur d'empreintes sous l'écran, c'est compliqué

Le Samsung Galaxy S8 était pressenti pour embarquer un lecteur d’empreintes disposé sous l’écran AMOLED. Mais il semble que la technologie n’ait pas été assez mûre pour faire ses débuts sur le porte-étendard de la marque. L’approche de la Galaxy Note 8 a ravivé les spéculations, mais il se pourrait que la phablette doive se contenter d’un capteur dorsal.

En effet, l’entreprise rencontrerait d’importants problèmes pour installer le composant sous la dalle AMOLED comme le rapporte sammobile. Cette configuration fonctionne, mais cause un désagrément à l’écran qui devient plus lumineux au-dessus du capteur. Même si Samsung s’efforce de résoudre ce problème, il est peu probable que la solution arrive dans les meilleurs délais pour honorer la date de sortie de la Galaxy Note 8 prévue pour la fin du mois d’août à New York.

La Galaxy Note 8 serait dotée d'un processeur plus rapide que celui du Samsung Galaxy S8. Si le Snapdragon 835 est cadencé à 2,4 GHz, la phablette pourrait afficher une vitesse de 2,5 GHz avec le Snapdragon 836. On s’attend également à un écran sans bord de 6,3 pouces, 4 Go de RAM et 64 GO de mémoire interne.

