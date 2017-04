Un double capteur photo pour le Galaxy Note 8 ?

Le Galaxy S8 ne profite que d'un seul capteur photo arrière

Alors que c’est une fonctionnalité désormais commune sur les smartphones hauts de gamme, le nouveau Galaxy S8 est bel et bien dépourvu de double capteur photo. Samsung pourrait cependant adopter la technologie cet automne avec le Galaxy Note 8.

L’iPhone 7 Plus, le LG G6, le Huawei P10 ou le Honor 8, autant de smartphones disposant d’ores et déjà d’un double capteur photo arrière. Celui-ci est généralement utilisé pour pouvoir zoomer grâce à des distances focales différentes entre les deux objectifs, mais peut également servir à créer des effets de perspective et de flou plus convaincants. Cependant, malgré la tendance, Samsung n’a pas cédé aux sirènes du double capteur, du moins pas sur son nouveau Galaxy S8. À en croire les informations Ming-Chi Kuojuin du cabinet KGI Industries, le constructeur coréen pourrait équiper son futur Galaxy Note 8 d’un double capteur.

Selon l’analyste, ce double capteur photo devrait permettre au Galaxy Note 8 d’intégrer un zoom optique 3x ainsi qu’un objectif grand-angle capable de prendre des clichés de 12 mégapixels et un autre objectif de 13 mégapixels pour les photos zoomées. Chacun de deux capteurs serait stabilisé optiquement pour permettre de prendre des photos nettes, comme sur le Galaxy S8. « Le double appareil photo du Note 8 sera bien meilleur que celui de l’iPhone 7 Plus et pourra rivaliser avec celui du futur iPhone OLED », affirme-t-il, cité dans les colonnes du site 9to5Mac.

Le Galaxy Note 8 aura la lourde tâche de prendre la succession du Galaxy Note 7, dont les ventes ont rapidement été arrêtées après plusieurs incidents mettant en cause la batterie du smartphone. Il devrait, selon toutes probabilités, être dévoilé officiellement par Samsung à la fin de l’été, avec une sortie à l’automne.

