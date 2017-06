Galaxy Note 8 : les rumeurs en schéma

Slashleaks relaye une flopée de schémas censés représenter le Galaxy Note 8, prochaine phablette de Samsung.

L’internaute qui les a publiés explique qu’il ne s’agit pas de fuites, mais de rendus conçus par lui, en se basant sur les informations qu’il détient.

On constate rapidement que ces dessins correspondent aux dernières rumeurs sur ce smartphone. Son design reprend celui du Galaxy S8+. Une direction qui paraîtrait logique, Samsung devant vouloir optimiser et rentabiliser les sommes investies en recherche et développement. Les boutons sont disposés de la même manière sur chaque tranche.

>>> Galaxy S8+ : que vaut le smartphone grande taille de Samsung ?

À l’arrière, la partie photo principale diffère, quant à elle. On n’a plus un seul, mais deux capteurs ordonnés verticalement. Ils sont entourés par des flashs LED et surmontent le capteur d’empreinte rond et non plus rectangulaire comme sur les S8 et S8+.



Rappelons que la configuration du Galaxy Note 8 pourrait embarquer un Snapdragon 836, nouvelle puce de Qualcomm qui devrait être cadencée à 2,5 GHz contre 2,45 GHz pour le Snapdragon 835 qui équipe actuellement une partie des S8. Son affichage devrait être sans bord et large de 6,3 pouces (QHD). S’il suit la routine des Galaxy Note, le Note 8 devrait être présenté cet été ou à l’IFA 2017, début septembre.

>>> Samsung Galaxy Note 8 : premières rumeurs sur l'écran