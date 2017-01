[Promo] Bouygues met le Galaxy S6 edge à 193 €

Bouygues effectue une réduction de 68 € sur le prix du Galaxy S6 edge (32 Go) s’il est acheté avec un forfait Sensation 20 Go. Son prix passe ainsi de 119 € à 51 € et puisque Samsung a mis en place une ODR de 50 € sur ce téléphone, il ne revient qu’à 1 € au futur abonné, lors de la commande.

Bouygues réclame par la suite un paiement de 8 € par mois, sur toute la période d’engagement. Au final, le prix total de ce S6 edge s’élève à 193 €. Un tarif intéressant lorsque l’on sait que, nu, ce téléphone ne se négocie pas à moins de 400 €.



Sorti en 2015, le S6 edge est la version avec écran incurvé du Galaxy S6. Modèle haut de gamme emblématique de Samsung, il était en son temps le meilleur compagnon mobile des amateurs de photo/vidéo, grâce à capteur principal de grande qualité. Près de deux ans plus tard, il demeure un appareil solide et performant qui ne rechigne pas à faire tourner l’ensemble des applications et jeux du Play Store de Google.



À noter que le S6 edge fonctionne sous Android et fait partie de la liste des appareils Samsung qui seront prochainement mis à jour en Android 7.0 (Nougat), de quoi le remettre une nouvelle fois au goût du jour.



Le forfait Sensation auquel il est attaché dispose d’une enveloppe de 20 Go d’Internet mobile. Il comprend également les appels, SMS et MMS illimités en France et vers une sélection de destinations. Son forfait data est disponible durant 35 jours par an en Europe et dans les DOM-TOM. Enfin, un bonus est offert à l’abonné. Il a le choix entre B.tv, L'Equipe, Studio+ et le surf illimité le week-end.



Facturé 39,99 € par mois, ce forfait est assez complet. Pour renforcer son intérêt, Bouygues propose même au consommateur de lui verser 100 € s’il conserve son numéro lors de la souscription. Ce montant passe à 150 €, si le client est déjà abonné chez l’opérateur.

Les réductions et offres de remboursement toujours en cours :

Jusqu'au 23 janvier 2017, Honor rembourse 30 € sur l'achat d'un smartphone Honor 6X.

Jusqu'au 31 janvier 2017, Canon rembourse jusqu'à 200 € sur l'achat d'une sélection de produits.

Jusqu'au 13 février 2017, Samsung rembourse 10% sur l'achat d'une barre de son.

Jusqu'au 13 février 2017, Samsung rembourse 10 ou 20% sur l'achat d'une télévision.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung rembourse 30 € sur l'achat d'un bracelet Gear Fit2.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung rembourse 30 ou 50 € sur l'achat d'une montre Gear S2 ou Gear S3.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung rembourse 100 € sur l'achat d'un smartphone Galaxy S7 ou S7 Edge.

Jusqu'au 28 février 2017, Samsung vous offre un bracelet supplémentaire pour l'achat d'une montre Gear S3.

Jusqu'au 13 mars 2017, Samsung rembourse jusqu'à 500 € sur l'achat d'un téléviseur et jusqu'à 1000 € pour l'achat simultanée d'une barre de son.

Jusqu'au 28 mars 2017, Samsung rembourse 50 ou 70 € sur l'achat d'une tablette Galaxy Tab S2 9,7'' Wifi ou 4G.

Jusqu'au 28 mars 2017, Samsung rembourse 50 € sur l'achat d'un smartphone Galaxy S6 Edge.

Jusqu'au 28 mars 2017, Samsung rembourse 30 ou 45 € sur l'achat d'une tablette Galaxy Tab A 10.1 2016 Wi-Fi ou 4G.