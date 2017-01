Galaxy S7 avec forfait : quelle est la meilleure offre ?

Quel opérateur propose le meilleur prix sur le smartphone de mes rêves ? Pour répondre à cette question, nous avons comparé les forfaits des opérateurs sur une sélection des meilleurs smartphones du moment. Après un premier volet consacré à l'iPhone 7, nous poursuivons ce comparatif avec le Galaxy S7 de Samsung.



Adversaire de l’iPhone 7, le Galaxy S7 est le smartphone de la maturité pour Samsung. Il a su allier un design premium et capacités de premier ordre. C’est lui qui offre le capteur photo le plus réactif du marché. Puissant, il ne rechigne devant aucune tache. Outre sa ses performances, Samsung a aussi écouté les consommateurs en intégrant un port microSD pour étendre le stockage. Le S7 est également résistant à l’eau et doté d’une meilleure autonomie que son prédécesseur. Au final, Samsung a su corriger les erreurs du passé, tout en améliorant sa conception du smartphone haut de gamme.

L'alternative : forfait pas cher, mais S7 à plein pot

