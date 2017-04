[Promo] Le Galaxy S7 à seulement 429 € !

La Fnac baisse le prix du Galaxy S7. De 599 €, il passe à 499 €. Un tarif duquel on peut encore retrancher 70 € offerts via une ODR de Samsung. En définitive, le S7 ne revient plus qu’à 429 €.



Sorti en 2016, le Galaxy S7 était le fleuron de Samsung jusqu’à la sortie du Galaxy S8 il y a quelques jours. Néanmoins, il demeure un excellent smartphone, qui sait faire face à tous les usages, de la photo aux jeux en passant par la lecture de contenus multimédia.

Équipé d’une dalle de 5,1 pouces, il affiche une définition de 2560 x 1440 pixels. Il est animé par un processeur Exynos 8890, une puce octocore qui, couplée à 4 Go de mémoire vive, n’a aucun mal à faire tourner toutes les applications du Google Play. A noter que depuis mars dernier, le S7 est compatible avec Nougat, la dernière version d’Android.