Le Galaxy S8 est disponible. Il ne reste plus qu’à faire son choix entre la version classique et le S8+, plus grand. Est-il le meilleur smartphone Android du moment ? Comment l’acquérir au meilleur prix, avec ou sans forfait ? Bref, voici comment acheter en toute sérénité un S8.

>>> Samsung Galaxy S8 et S8+ : tests, bons plans, forfaits... tout savoir avant d'acheter