Samsung Galaxy S8 : photo, caractéristiques dates et prix, on sait tout

Après des informations du Guardian ou d’Android Police, c’est au tour du site VentureBeat d’y aller de son lot de révélations, et de photos, au sujet du prochain Galaxy S8.

À mesure que son annonce officielle approche, le Samsung Galaxy S8 fait logiquement de plus en plus parler de lui. Ce jeudi, le journaliste Evan Blass du site VentureBeat, plus connu sous son pseudonyme de @evleaks, a dévoilé de nombreuses informations sur les caractéristiques, la date de sortie et même le prix du prochain smartphone haut de gamme de Samsung.

On peut ainsi découvrir un smartphone en photo qui, compte tenu des informations généralement fiables d’Evan Blass, semble bel et bien être le futur Galaxy S8. Si on peut remarquer l’absence de bouton d’accueil en façade, on peut notamment remarquer un capteur d’empreintes digitales désormais situé au dos de l’appareil, à côté du capteur photo.

Par ailleurs, selon VentureBeat, le Galaxy S8 devrait être disponible en deux versions, une équipée d’un écran de 5,8 pouces et l’autre d’un affichage de 6,2 pouces. Tous deux seraient dotés d’un écran incurvé à la manière des précédents Galaxy S6 Edge et Galaxy S7 Edge, avec une définition QHD et un affichage Super Amoled. Le Galaxy S8 disposerait par ailleurs de 4Go de RAM, de 64 Go de stockage et d’un processeur Samsung Exynos en Europe, 11% plus puissant que celui du Galaxy S7 et 23% plus rapide dans les jeux. Le smartphone profiterait également d’une batterie de 3000 mAh ou 3500 mAh en fonction du modèle de smartphone.

Du côté de la photo, à en croire les informations de VentureBeat, le S8 disposerait d’un capteur photo arrière de 12 mégapixels et d’un second pour les selfies en façade de 8 mégapixels, tous deux avec une ouverture de f/1,7. Le site conforme par ailleurs la possibilité de connecter le smartphone à un écran grâce à un dock optionnel pour le contrôler à la souris et au clavier, ainsi que l’arrivée de Bixby, le nouveau concurrent de Google Assistant, sur le smartphone de Samsung. Enfin, le Galaxy S8 pourrait gérer la pression sur l’écran, à la manière 3DTouch sur iPhone, pour ouvrir des menus contextuels ou gérer différentes options lorsque l’utilisateur appuie sur l’écran.

D’après VentureBeat, le Galaxy S8 devrait être annoncé officiellement le 29 mars prochain à New York pour une sortie le 21 avril. Il serait commercialisé à 799 euros pour la version 5,8 pouces et à 899 euros pour le modèle avec écran 6,2 pouces.