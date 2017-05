Le Galaxy S8 va devenir compatible Daydream

La conférence des développeurs de Google a été riche en annonces et place de nouveau la plateforme de réalité virtuelle Daydream sur le devant de la scène. En effet, la firme de Mountain View a déclaré que les Samsung Galaxy S8 et S8+ viendront allonger la liste des smartphones compatible sur sa plateforme après une mise à jour prévue pour cet été.

> > > Lire aussi Google Assistant arrivera enfin en France et sur iPhone cet été !

L’annonce est d’autant surprenante que Samsung a déjà intégré les deux smartphones Android dans sa propre architecture de réalité virtuelle, Gear VR. Google réussit ainsi un tour de force et consolide Daydream qui a connu une certaine perte de vitesse. Les appareils compatibles restaient en effet encore peu nombreux et l’arrivée des Samsung Galaxy S8 et S8+lui donnera plus de poids. Google a également annoncé l’arrivée du prochain smartphone de LG sur Daydream. L’entreprise n’a pas mentionné un modèle particulier, mais il s’agit probablement du LG V30 qui a déjà fait couler beaucoup d’encre.

L’évènement a mis en lumière l’intention de Google de se lancer sur le marché des casques de réalité virtuelle autonome. L’entreprise travaillera avec Qualcomm et envisage une collaboration avec HTC et Lenovo.