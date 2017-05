Le Galaxy S8 sont ultra fragiles

Test de résistance des Galaxy S8

S’ils sont beaux et performants, les Galaxy S8 et S8+ ne sont en aucun cas résistants, comme le rapporte l’UFC-Que Choisir. Testés dans leur laboratoire avec un appareil adapté, les deux nouveaux smartphones de Samsung ne passent pas le test de résistance de l’association. Alors que la majorité des smartphones résistent sans graves séquelles à plus de 100 chutes de 80 cm de haut, les S8 et S8+ ont vu leurs écrans brisés après moins de 50 chutes.



Trois S8+ et deux S8 ont été utilisés afin de répéter l’opération et en certifier le résultat. Dans tous les cas, l’écran se brise sur un angle, de multiples éclats de verre sautant de la dalle par la même occasion.



En cause, le très grand écran qui recouvre la quasi-entièreté de la face avant des S8 et S8+. Incurvé, il est encore plus exposé aux chocs.

Afin d’apporter des éléments de comparaison, l’UFC-Que Choisir explique que les iPhone 7, Galaxy S7 et Huawei P9 ne sont quant à eux sortis qu’avec quelques égratignures sans conséquence après plus de 100 chutes.



Un bilan lourd pour Samsung qui, après les déboires du Galaxy Note 7 fin 2016, offre de nouveaux smartphones haut de gamme excellents en tout point, mais beaucoup trop fragiles.

