Encore une photo du Galaxy S8 (la bonne ?)

Une nouvelle photo volée du Galaxy S8 est apparue sur Weibo. Le design de l’appareil s’accorde avec celui qu’on a pu découvrir il y a quelques jours sur le même réseau social chinois.

Ici, le supposé Galaxy S8 se dévoile dans une livrée argentée. Les boutons sont toujours aux abonnés absents, remplacés par un logo Samsung. Autre spécificité de ce nouveau modèle : l’écran incurvé. Samsung aurait fait le choix de ne plus proposer d’alternative avec écran plat. Les S8 et S8 Plus, seraient tous deux équipés d’écrans incurvés et le suffixe edge disparaîtrait avec cette nouvelle génération.



Ajoutons que la nouvelle prise de vue du Galaxy S8 correspond également avec le visuel présenté par MobileFun, un accessoiriste britannique qui a déjà mis au point une coque transparente pour le S8. L’occasion de se faire une idée de la face arrière, de laquelle le capteur photo principal dépasserait un peu, à l’instar du Galaxy S7.

À noter qu’aux dernières nouvelles, Samsung bouderait le Mobile World Congress 2017 et n’y présenterait pas son S8. Le compte Twitter @Ricciolo avance qu’il serait dévoilé le 29 mars lors d’un évènement new-yorkais. Sa commercialisation serait lancée mi-avril à un tarif démarrant à 850 €, soit encore plus cher que le Galaxy S7 en son temps.



À noter que pour ce montant, Samsung devrait mettre les petits plats dans les grands. On parle ainsi d’une configuration musclée à base de Snapdragon 835, de 6 à 8 Go de mémoire vive, d’un nouveau capteur photo et même d’un nouveau capteur biométrique développé par Synaptics. Le tout serait disposé dans un tout nouveau châssis.

