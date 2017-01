Galiléo : plusieurs horloges atomiques tombent en panne

L’Agence spatiale européenne vient d’annoncer que plusieurs horloges atomiques des satellites Galiléo sont tombées en panne. Plus de peur que de mal puisque les ingénieurs avaient prévu un système au cas où cette situation se présenterait.



Galiléo est composé de 18 satellites chacun doté de quatre horloges atomiques. Ce sont 9 horloges sur 72 qui sont tombées en panne plus précisément. Si cette panne n’a pas eu de conséquences graves, un tel incident pourrait plonger le monde dans une situation délicate.



Une catastrophe a été évitée puisque les ingénieurs de l’agence spatiale européenne avaient prévu un système de redondance en cas de panne. Le GPS européen Galiléo avait été mis en fonction en décembre dernier dans le but de concurrencer le GPS américain et le GPS russe. Le GPS Galiléo serait d’ailleurs doté d’un degré de précision plus élevé que ses concurrents.

L'histoire de Galiléo a longtemps été semée d'embuches puisqu'il aura fallu plus de 17 ans pour que le programme de GPS européen soit finalement lancé. Cette première panne qui intervient quelques semaines après son lancement est assurément un coup dur.

>>>>>>> Lire aussi : Space X : premier lancement réussi depuis l'explosion du Falcon 9