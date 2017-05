Game of Thrones : une affiche animée tease les marcheurs blancs

Alors que la septième saison de Game of Thrones débarquera en juillet, la chaîne américaine HBO continue de teaser sa série. Ce mardi, elle a ainsi dévoilé une affiche animée de la saison 7.

>>> Game of Thrones : 10 théories pour la prochaine saison

Alors que Daenerys Targaryen s’apprête enfin à débarquer à Westeros et que la maison Lannister semble au plus mal, il semble que la bataille qui s’annonce ne soit pas au cœur de la septième saison. C’est en tout cas ce qu’a l’air d’annoncer HBO avec une nouvelle affiche animée dévoilée ce mardi sur Twitter. Sur celle-ci, qui annonce notamment la date de diffusion du premier épisode de la saison 7 le 16 juillet, la part belle est donnée aux marcheurs blancs. On peut en effet distinguer le visage du roi de la nuit, avec la silhouette de Jon Snow dans son œil.

Ce n’est pas la première fois que la production de la série annonce cette septième saison en utilisant la thématique des marcheurs blancs. C’était notamment le cas avec un teaser dévoilé en mars dernier. Si celui-ci semblait mettre en avant Daenerys Targaryen, Jon Snow et Cersei Lannister, on réalisait à la fin que leur combat semblait bien vain face à la menace qui s’éveille au nord du mur. L’affiche animée semble du même acabit, remettant la perspective des marcheurs blancs au premier plan.

La saison 7 de Game of Thrones débutera le 16 juillet prochain et comptera un total de sept épisodes. En France, tous seront diffusés sur la chaîne OCS City en direct des États-Unis et disponibles en replay sur le service OCS Go en France.