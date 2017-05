Game of Thrones : ce que révèle la dernière bande-annonce

La semaine dernière, après plusieurs mois de teasers et de photos, la production de Game of Thrones a enfin dévoilé la première véritable bande-annonce de la saison 7, attendue pour le 16 juillet.



Les premiers teasers et photos officiels ont déjà dévoilé quelques indices sur la teneur de la prochaine saison de la série, comme l’arrivée de Daenerys à Peyredragon, des batailles à Westeros où l’héritière Targaryen se battra sur le dos de Drogon ou la fuite continue de Bran Stark, aidé de Meera Reed, pour échapper aux marcheurs blancs. Cependant, avec la première véritable bande-annonce de la saison 7, on en apprend bien davantage sur les événements à venir dans la série phare de HBO.

La bande-annonce s’ouvre avec la voix de Cersei Lannister décrivant les principaux dangers qui menacent le trône des Sept couronnes. On peut ainsi découvrir des ennemis venus de l’Est avec Daenerys, de l’Ouest avec un navire Greyjoy, du Sud probablement pour parler de la maison Martell, et du Nord, pour Jon Snow et Arya Stark. On peut également découvrir les armées Lannister en rang de bataille, toutes de rouge et d’or vêtues. « Nous sommes les derniers Lannister, les derniers qui comptent », déclare-t-elle probablement à son frère Jaime, oubliant ainsi volontairement Tyrion qui a rallié Cersei. Apparaît également, vers la fin de la vidéo, la silhouette de la Montagne, Gregor Clegane, désormais réduit à l’état de zombie et dont le visage est caché sous son heaume de garde royal.

La vidéo de HBO permet également de découvrir pour la première fois ce qui semble être l’un des dragons de Daenerys à taille adulte, volant au-dessus de Peyredragon, la citadelle Targaryen autrefois occupée par Stannis Baratheon au large de Port Réal. On peut également entrevoir certains plans de la conquête de la forteresse par Daenerys qui s’incline pour toucher le sol de ses ancêtres avant d’en occuper le trône.

D’autres images du trailer permettent de découvrir les armées de Daenerys pénétrer dans une cour aux couleurs de la famille Lannister avant de se livrer à des combats contre des soldats vêtus de rouge. Il ne semble pas s’agir de Peyredragon, qui n’a jamais été occupé par la maison de Cersei, mais plus probablement de Port-Réal. Une scène qui laisse donc présager que la guerre portera dès cette saison jusqu’au continent de Westeros. Plus tard, la bande-annonce montre d’ailleurs les Immaculés de Daenerys faire face aux forces Lannister devant des remparts.

Du côté de la maison Stark, on peut entendre Petyr Baelish conseiller Sansa Stark, avant de se faire menacer par Jon Snow à la fin de la bande-annonce. De son côté, dame Melisandre, proche conseillère de Jon Snow, semble avoir atteint Peyredragon, probablement pour rencontrer Daenerys.

La bande-annonce permet enfin d’assister à son lot de batailles avec des Dothrakis chargeant à cheval contre les forces Lannister, des navires, probablement Greyjoy, en proie au feu. Il pourrait s’agir d’une bataille entre la maison Greyjoy et les trois dragons de Daenerys, le feu n’étant pas vert comme le feu grégeois utilisé par Cersei à plusieurs reprises dans la série. Enfin, la bande-annonce s’achève sur une plaine de Westeros survolée par Drogon et chevauchée par les hordes Dothrakis chargeant, probablement vers Port-Réal.