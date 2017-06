Game of Thrones : découvrez le nouveau trailer de la saison 7

HBO dévoile un peu plus la saison 7 de Game of Thrones dans un nouveau trailer. Ce que l’on peut dire c’est que l’hiver est bien arrivé à Westeros et l’heure est au combat.

Cette nouvelle bande-annonce est plutôt détonnante et laisse penser que la prochaine saison sera riche en combats. Le trailer commence en effet avec la voix off de Lord Baelish qui donne le ton dès les premières secondes. La suite de la bande-annonce montre ensuite les principaux personnages un à un mêlant les grandes batailles, les dragons spectaculaires et les marcheurs blancs.

La nouvelle saison semble laisser place à l’affrontement non seulement avec les marcheurs blancs, mais également entre les différentes familles. Il faut noter que Sansa semble jouer un rôle dominant dans ce nouveau trailer qui débute avec son personnage et qui se termine avec sa voix off annonçant des prochaines morts probables.

La saison 7 de Game of Thrones sera diffusée le 16 juillet prochain et ne comptera que 7 épisodes.



