Game of Thrones : des photos en dévoilent un peu plus sur la saison 7

A trois mois du lancement de la prochaine saison et alors que la première bande-annonce a été dévoilée il y a quelques semaines, la production de Game of Thrones a dévoilé ce jeudi de nouvelles photos des différents personnages.

Il y a trois semaines, le premier teaser de la saison 7 de Game of Thrones avait beau présenter les trois principaux personnages de la future saison, il a pu décevoir certains fans. Il ne contenait en effet aucune image de la prochaine saison, mais uniquement des séquences tournées spécifiquement pour la bande-annonce. Impossible dès lors d’imaginer précisément ce qui pourrait advenir des différents protagonistes dans une saison capitale pour le devenir du Royaume des Sept Couronnes.

Heureusement, la production de la série a mis en ligne ce jeudi 15 photos officielles dans lesquelles on peut voir différents personnages de la série interagir avec leur environnement et entre eux. Certains clichés sont clairement sans surprise, comme Meera qui tire Bran sur son traineau afin d’échapper aux marcheurs blancs, ou Tormund et Brienne qui semblent discuter, prolongeant ainsi une relation à sens unique qui a débuté durant la saison précédente. Cependant, d’autres clichés donnent quelques pistes sur les événements à venir, comme Daenerys et Tyrion qui ont enfin rejoint Westeros et probablement Peyredragon, Sandor Clegane qui mène des hommes dans le froid du Nord ou Jaime qui continue à épauler Cersei, désormais reine des Sept Couronnes, malgré l’attentat qu’elle a commis pour arriver là.

La septième saison de Game of Thrones sera diffusée à partir du 16 juillet. Elle comptera sept épisodes, tous disponibles dès leur diffusion américaine sur la chaîne OCS City d’Orange et son service de rattrapage, OCS Go.