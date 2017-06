Game of Thrones : le final de la saison 7 durera près d'une heure et demie

Après d’un mois du lancement de la nouvelle saison de Game of Thrones, la chaîne HBO a dévoilé la longueur des épisodes de cette septième saison. L’épisode final, le plus long de toute la série, dépassera ainsi les 81 minutes.

Alors que la saison 7 de Game of Thrones ne sera diffusée que dans plus d’un mois, la nuit du 16 au 17 juillet prochain, la chaîne américaine HBO a dévoilé la durée de chacun des sept épisodes attendus cette saison, comme l’a remarqué le site Watchers on the Wall, spécialisé dans l’actualité de la saga.

On apprend ainsi qu’en moyenne, les épisodes de la saison 7 de Game of Thrones dureront 63 minutes, contre 55 minutes pour tous les épisodes des saisons précédentes. Par ailleurs, outre les cinq premiers épisodes de la saison, qui durent tous entre 50 et 63 minutes, deux épisodes seront particulièrement longs par rapport à la durée habituelle de Game of Thrones. L’avant-dernier épisode, le sixième, durera ainsi 1 heure et 11 minutes, quand le dernier, le septième, affichera 1 heure et 21 minutes au compteur, soit la durée d’un long-métrage.

Une durée particulièrement longue qui peut notamment s’expliquer par le fait que cette septième saison ne comptera que sept épisodes, contre 10 pour les saisons précédentes de Game of Thrones. « Même si la longueur plus importante des épisodes ne rattrape pas les trois manquants, elle en rattrape un. Cette saison pourrait aussi bien compter huit épisodes », explique ainsi Watcher on the Wall.

La saison 7 de Game of Thrones sera diffusée à partir du 17 juillet aux États-Unis. En France, les épisodes seront diffusés en direct des États-Unis dans la nuit du dimanche au lundi sur OCS City, puis disponibles en replay sur OCS Go.