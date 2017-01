Game of Thrones : encore plus d'épisodes dans la saison 8 ?

Alors que la saison 7 de Game of Thrones doit être diffusée cet été, la chaîne américaine HBO n’a toujours pas renouvelé la série pour une huitième saison. En cause, une histoire de nombre d’épisodes.

Officiellement, il ne resterait que 13 épisodes au total pour la fin de Game of Thrones. Un nombre déjà annoncé à plusieurs reprises par les deux créateurs de la série, David Benioff et Dan Weiss. Si la septième saison, prévue pour cette année, comptera sept épisodes, cela signifierait donc que la dernière, en 2018, n’en comptera que six. Seulement, il y a un hic : la saison 8 n’a toujours pas été commandée officiellement par son diffuseur, la chaîne américaine HBO.

Alors que la saison 7 a été confirmée dès le 21 avril 2016 et qu’il semble inimaginable que la série fantastique ne soit pas prolongée pour une ultime saison, HBO n’a toujours pas confirmé la commande des derniers épisodes. En cause selon le magazine TV Line, un bras de fer qui aurait commencé entre les créateurs de la série et HBO : « Le directeur de la programmation de la chaîne câblée, Casey Bloys, affiirme à TV Line que les scénaristes David Benioff et D.B. Weiss sont encore en train de décider du nombre d’épisode de l’ultime saison. Ce qui suggère qu’ils fassent marche arrière sur l’annonce faite précédemment de six épisodes ».

Il est donc d’ores et déjà acquis que la saison 8 de Game of Thrones sera bel et bien diffusée sur HBO l’an prochain. La seule question en suspens étant celle du nombre d’épisodes, Casey Bloys « espérant » qu’elle dure plus de six épisodes, explique TV Line.

La saison 7 de Game of Thrones sera diffusée au cours de l’été, et non pas au printemps comme les saisons précédentes. En cause, un problème d’agenda et de météo sur le tournage, la série figurant désormais un hiver rude sur tout Westeros et non plus un grand soleil dans certaines régions.