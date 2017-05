Game of Thrones : cinq projets de spin off sont en chantier

Après plusieurs années de rumeurs, la chaîne américaine HBO a enfin lancé le projet de spin off de sa série phare, Game of Thrones. Ce dimanche, l’auteur des livres, George R. R. Martin, a en effet confirmé que rien de moins que cinq projets étaient actuellement en chantier.

C’est l’an prochain, après huit saisons, que s’achèvera définitivement la série Game of Thrones. Pour la chaîne américaine HBO, qui diffuse et coproduit la série, ce sera la fin d’une ère et d’une poule aux œufs d’or, tant la série a su séduire les critiques comme le public avec, régulièrement, des audiences qui atteignent des records. Pour pallier ce manque, il se murmure depuis plusieurs mois que la chaîne pourrait commander une nouvelle série TV sous forme de prélude à Game of Thrones. Une information finalement confirmée ce dimanche par George R. R. Martin, l’auteur du Trône de Fer.

Cinq projets de prequels différents

Dans un billet de blog publié ce week-end, l’écrivain a en effet confirmé non pas un, mais cinq projets différents de spin off de la série Game of Thrones. Chacun de ces projets étant écrit par un scénariste différent : « Ils m’ont tous rencontré à Santa Fe, certains plus d’une fois, et nous avons passé des jours à discuter de leurs idées, de l’histoire de Westeros et du monde au-delà, et de certains détails qui ne se trouvent que dans Game of Thrones Les Origines de la Saga et The Lands of Ice and Fire (NDLR : une encyclopédie et une cartographie de l’univers) », explique-t-il.

Il ne s’agit cependant pour l’heure que de projets de pilotes en cours d’écriture par différents scénaristes. Sur les quatre projets en lice, George R. R. Martin a confirmé le nom de quatre auteurs, Max Borenstein, Jane Goldman, Brian Helgeland et Carly Wray, sans toutefois donner le nom du scénariste du cinquième projet. « A l’exception de moi et peut-être Elio et Linda (NDLR : les premiers fans et collaborateurs de George R. R. Martin), je ne connais personne qui connaisse et apprécie à ce point Westeros », explique l’auteur. Un commentaire qui pourrait suggérer qu’il s’agisse de l’un des deux créateurs de la série Game of Thrones, Dan Weiss ou David Benioff. Par ailleurs, si HBO a bien commandé les scripts de cinq pilotes pouvant donner lieu à des séries, rien ne dit que la chaîne aille jusqu’au bout sur tous ces projets. Il y a fort à parier que HBO décidera in fine sur un ou plusieurs pilotes dont elle commandera le tournage, avant de se décider éventuellement sur une saison complète.

Une histoire encore inconnue

Concernant l’histoire pouvant être racontée dans ces différents spins off, dont George R. R. Martin a confirmé qu’il s’agirait de préludes, le champ des possibles reste large. Cependant, deux des projets attendus particulièrement par les fans ont été réfutés par l’auteur, à savoir l’histoire de Duncan et de l’Oeuf, basée sur une série de nouvelle se déroulant un siècle avant l’histoire de Game of Thrones, et la rébellion de Robert Baratheon, que les spectateurs devraient connaître parfaitement d’ici la fin de la série. La saga Game of Thrones est cependant suffisamment riche et on imagine très bien un prequel basé par exemple sur la conquête de Westeros par Aegon Targaryen ou les différentes guerres entre Dorne et le reste des sept couronnes.

