Game of Thrones - I Will Survive

Les fans attendent de pied ferme la septième saison de Game of Thrones. Avant que celle-ci n’arrive en juillet et pour ceux qui n’auront pas le temps de se remettre à jour, voici un résumé musical des saisons précédentes.



Le youtubeur Sung By Movies a recréé la chanson « I Will Survive » de Gloria Gaynor en ne se basant que sur des épisodes des six saisons de Game of Thrones. Toutes les paroles de la chanson sont issues des dialogues de la série. Bride de phrase par bride de phrase, l’ensemble devient cohérent. L’exercice gagne en comique grâce à une réalisation bien pensée avec des moments de danse, des fous rires et des claques à tout va. Autant de scènes qui mises bout à bout donne un autre regard sur Game of Thrones. D’autant plus que voir les protagonistes de la série chanter « I Will Survive » a un certain côté cocasse lorsque l’on sait que la plupart des personnages présents dans la vidéo n’ont pas survécu.



Game of Thrones revient sur HBO le 16 juillet prochain et en simultané sur OCS, en France.

