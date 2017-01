Game of Thrones : Martin espère sortir le tome 6 en 2017

Alors que la série Game of Thrones verra sa prochaine saison diffusée cet été, la saga du Trône de Fer attend toujours son prochain roman. L’auteur George R.R. Martin a récemment répondu à une question d'un fan, et indique que le sixième tome, baptisé « The Winds of Winter », pourrait arriver cette année.

C’est sur son blog, où l’auteur se prête souvent au jeu des questions/réponses, que George R.R. Martin a donné un nouvel indice sur la possible date de sortie de son prochain livre. À un internaute lui demandant des nouvelles du roman en cours, qui a pris beaucoup de retard, notamment à cause de la série, l’écrivain répond « il n’est pas encore terminé, mais j’ai progressé. Pas autant que je l’eusse espéré, cependant. Je pense qu’il sortira cette année (mais bon, je pensais la même chose l’an dernier). » L’indice est maigre et la réponse est évasive, mais l’attente des fans se fait de plus en plus grande alors que le dernier tome date de 2011 et que le scénario de la série a désormais dépassé celui des livres, dans une certaine mesure.

Commencée en 1996, la série de romans consacrée au Trône de Fer a connu un rythme de parution assez disparate : trois volumes sortis entre 1996 et 2000, puis un volume tous les 5 à 6 ans environ. L’adaptation en série en 2009, sur laquelle George R.R. Martin est consultant, aura d’ailleurs eu pour effet de ralentir son travail d’écriture de la saga, qui est entre temps passée de 6 à 7 tomes prévus.



