Gameband : des jeux atari au poignet

Atari est considéré comme l’une des entreprises américaines précurseurs de l’industrie du jeu vidéo dans les années 1970. Elle s’est fait un nom grâce à des jeux vidéo comme Pac-Man, Centipede ou Astéroïdes. Alors que les anciennes consoles et ces titres deviennent rares, voici un accessoire qui offre plus de mobilité et d’accessibilité.

Gameband : la montre pour Atari

Gameband est une montre connectée dédiée au gamer. Elle dispose d’un écran tactile AOLED de 1.63 pouce, d’un processeur Qualcomm Snapdragon Wear 2100, de 512M de RAM et d’une batterie 400mAh. Ces caractéristiques lui permettent d’embarquer un système d’exploitation Android Marshmallow personnalisé. Il en existe deux versions qui se différencient par les jeux Atari présents lors du lancement. Mais des applications standards comme le calendrier, le fitness, la météo ou le lecteur de musique seront présentes dès le départ.

> > > Lire aussi Lego : les plus belles créations geek

Le gadget dispose d’un slot de carte microSD qui accepte une capacité allant jusqu’à 250 G. Ces données seront notamment gérées par l’application PixelFurnance. La bibliothèque du même nom permet le téléchargement de jeu smartwatch ou PC. N’importe quel ordinateur peut alors lire le jeu après y avoir branché la montre. Gameband Atari est proposé à 99$ sur Kickstarter.