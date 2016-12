Windows 10 : les joueurs vont avoir leur mode gaming

C’est une nouveauté qui semble avoir été détectée dans la dernière mise à jour de Windows 10, il y aurait un mode gaming afin de pouvoir jouer à vos jeux vidéo sur votre PC avec des performances optimales. Cette information largement relayée sur Twitter indique qu'il y a un nouveau « gamemode.dll » dans le code de la prochaine mise à jour. Celui-ci aurait pour objectif d’allouer et orienter un maximum de ressources système au jeu auquel vous jouez afin de maximiser l’expérience utilisateur. Le jeu tournerait alors mieux et les graphismes seraient de meilleure qualité par rapport aux réglages standard d'un PC.



Ce mode s'adresse évidement d'avantage aux utilisateurs non expérimentés en leur facilitant l'optimisation des performances. Ce n’est toutefois par vraiment une surprise de la part de Microsoft qui ne fait que confirmer l’orientation de sa stratégie de plus en plus axée sur les jeux vidéo sur PC.



Microsoft le prouve avec la Xbox One qui intègre Windows 10 et 2017 devrait voir le géant de l’informatique de plus en plus pousser que pour Xbox et Windows soient de plus en plus liés avec la possibilité d’acheter des jeux en ligne et y jouer sur PC et Xbox sans vraiment de grandes différences dans les performances.