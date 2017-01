Gamevice lance une nouvelle manette pour l'iPhone

Certains jeux exploitent l'écran tactile d’un smartphone efficacement. Mais il y a d’autres titres qui sont joués avec des manettes tactiles dont les commandes sont à l'écran. Ce choix se ressent dans le gameplay et c'est la raison pour laquelle certains accessoiristes proposent des contrôleurs externes compatibles avec les smartphones.

Gamevice se lance dans ce marché en proposant de nouvelles manettes pour l’iPhone et l’iPad. Comme le montre la photo ci-dessus, ces manettes se fixent sur chaque côté de l’appareil. Elles se connectent au téléphone ou à la tablette en utilisant le port Lightning. Leur installation devient alors plus facile contrairement aux réglages imposés par la connectivité Bluetooth.

Une connectivité plus facile

Les manettes seront également livrées avec une prise casque. Les utilisateurs d’iPhone 7 et iPhone 7 plus seront en mesure d'utiliser des écouteurs filaires avec ce produit de conception assez standard. Tout comme une manette PlayStation classique, le pavé directionnel se trouve sur un côté et les boutons de l'autre. Il existe également des analogs ainsi que des boutons supplémentaires sur les faces avant.

Ces manettes sont disponibles sur la boutique en ligne d’Apple au prix de 99,95 $ l’unité. Ce tarif est le même pour n’importe quel appareil iOS.

> > > Lire aussi Microsoft lance deux nouveaux coloris pour ses manettes Xbox One