Garage Band est enfin compatible avec la Touchbar du Macbook

Si la majorité des applications d’Apple exploitent les fonctionnalités de la Touchbar, ce n’était pas le cas de Garage Band, utilisée pour l’édition et la création musicale. L’arrivée récente de la mise à jour rend finalement possible la compatibilité avec la Touchbar sur les derniers MacBook Pros d’Apple.

Ce retard s’explique en partie par l’importance des fonctionnalités introduite sur la nouvelle version 10.2. En plus des commandes accessibles avec la Touchbar, Garage Band présente une interface entièrement révisée, de nouvelles boucles Drummer et un enrichissement de la bibliothèque sonore du logiciel. Apple a également travaillé sur l’interaction de Garage Band avec d’autres appareils mobiles. Ainsi, il est possible d’ajouter une piste à partir d’un iPhone ou d’un iPad connecté à un même compte iCloud. L’interaction va plus loin avec l’iPad qui permettra le contrôle de certains aspects de Garage Band. La bibliothèque de sons y est notamment accessible et il est possible de jouer à distance d'un instrument à partir de la tablette.

Depuis son lancement fin 2016, la Touchbar s’est trouvée plusieurs applications. Les développeurs Erik Olsson et Henry Frank l’ont notamment utilisée pour lancer des versions de Pac Man et Lemmings.

