Les Gardiens de la Galaxie vol.3 : le film et son réalisateur sont déjà confirmés

Alors que Les Gardiens de la Galaxie vol.2 n'est pas encore sorti (il sera à l'affiche le 26 avril prochain), voilà que l'on parle déjà d'une suite. Et c'est le réalisateur des deux premiers volets qui le déclare lui-même : il écrira et réalisera Les Gardiens de la Galaxie vol.3 !



James Gunn vient en effet de déclarer sur Facebook qu'on le retrouvera bien aux commandes des Gardiens de la Galaxie vol.3. Le réalisateur des deux premiers volets confirme donc la prochaine mise en chantier d'un troisième épisode. « Mon affection pour Rocket, Groot, Gamora, Star-Lord, Yondu, Mantis, Drax et Nebula - et d'autres héros à venir - va plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. » Déclare-t-il sur Facebook. « Je pense qu'ils ont encore beaucoup d'aventures à vivre. Ils doivent continuer à en apprendre sur eux-mêmes et sur l'univers merveilleux et parfois terrifiant dans lequel nous habitons tous. Et, comme dans les vol.1 et vol.2, nous allons créer une histoire qui va au-delà de ce à quoi vous vous attendez. »



James Gunn ajoute par ailleurs que le film se déroulera après les événements d'Avengers Infinity War, prévu pour avril 2018, et dans lequel Les Gardiens devraient faire une apparition. Le réalisateur précise également que « Les Gardiens de la Galaxie vol.3 conclura l'histoire et aidera à projeter les anciens et les nouveaux personnages de Marvel dans les 10 prochaines années et au-delà ».



Le film devrait donc très logiquement trouver sa place au sein de la phase 4 du MCU (l'univers cinématographique Marvel). La phase 3 se terminant dans deux ans, Les Gardiens de la Galaxie vol.3 ne devrait donc pas sortir avant 2019, voire 2020. Une chose est sûre : Groot et toute sa bande n'ont pas fini de monopoliser le box-office dans les années à venir.