Le jeu les Gardiens de la galaxie sera développé par Eidos Montréal

Eidos Montréal travaillerait actuellement sur une adaptation en jeu vidéo des Gardiens de la Galaxie. Une nouvelle qui ne réjouit pas les fans de la franchise Deus Ex, car il semblerait que le développeur délaissera ce titre pour se consacrer sur de nouveaux projets. En effet, Eidos Montréal n’envisage pas une suite à Deus Ex : l’humanité divisée sortie en 2016.

Partenariat entre Square Enix et Marvel

Le studio Eidos Montréal basé au Canada appartient à la société japonaise Square Enix et il est surtout connu grâce à des titres comme Deus Ex: Human Revolution et Deus Ex : l’humanité divisée. Actuellement, il travaillerait sur deux nouveaux jeux. Les rumeurs vont même jusqu’à avancer que le studio développe Shadow of the Tomb Raider depuis l’année dernière.

Il faut dire que Square Enix et Marvel ont annoncé un partenariat qui s’étend sur plusieurs années. L’entreprise japonaise produira donc une multitude de jeux basés sur l’univers des super héros de Marvel. Et c’est Eidos Montréal qui se chargera alors des Gardiens de la galaxie tandis que le premier titre basé sur les avengers sera principalement développé par Crystal Dynamics même si le studio canadien apportera quelquefois son aide.

