Les Gardiens de la Galaxie vol.2 se paient une flanquée de nouvelles photos

Le volume 2 des Gardiens de la Galaxie est très probablement l'un des films les plus attendus de l'année (le premier volet a rapporté plus de 770 millions de dollars à travers le monde). Histoire de nous faire patienter jusqu'en avril prochain, Marvel Studios nous offre toute une série de nouveaux clichés, dans laquelle on retrouve toute la bande du premier volet, ainsi que leur nouvelle recrue : Mantis.



La plupart des photos que Marvel Studios vient de dévoiler ne sont pas sans rappeler ce que l'on avait vu dans la bande-annonce diffusée en décembre dernier. Mais on peut surtout y voir davantage Mantis, une jeune femme qui devrait rejoindre (on l'espère) l'équipe des Gardiens. Mantis est un personnage très puissant dans l'univers Marvel, capable de lire dans les émotions et les pensées d'autrui, et possède des aptitudes dans les arts martiaux Kree (une race extraterrestre). Dans cette série de clichés, on peut également découvrir que le personnage de Yondu, déjà présent dans le premier volet, tiendra un rôle encore plus important dans ce nouvel opus.



Nous vous en présentons une petite quantité de ces nouvelles photos ci-dessous, mais il en existe plus d'une quarantaine sur le site de Comingsoon.net. Le film sortira quant à lui le 26 avril prochain sur les écrans français.