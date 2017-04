Les Gardiens de la Galaxie vol.2 : on vous explique les scènes cachées

Les Gardiens de la Galaxie vol.2 contient pas moins de quatre scènes post-génériques (cinq même selon son réalisateur, mais l'une d'entre elles manquaient à l'appel de l'avant-première). Si deux d'entre elles sont anecdotiques et se contentent de prolonger le film de quelques secondes, les deux autres sont cependant beaucoup plus intéressantes. Elles peuvent cependant paraître bien énigmatiques quand on n'est pas expert en comics. Voici une explication pour chacune des deux scènes en question.

Attention, spoiler !

Les lignes ci-dessous ne contiennent pas d'informations « essentielles » au déroulé du film. En revanche, elles font la lumière sur les scènes post-génériques : si vous ne les avez pas encore vues et ne souhaitez pas être spoilé, changez de page.

En revanche, si vous voulez mieux comprendre ces scènes en question, voilà un petit guide de visionnage :

Stan Lee , l'homme à qui l'on doit la création de super-héros comme Spider-Man, Hulk, Iron Man ou les X-Men, est présent dans la quasi-totalité des films Marvel. On l'aperçoit au cours du film (lorsque Rocket et Star-Lord font des "bonds" en hyperespace), mais aussi et surtout dans l'une des scènes post-génériques. On le voit entouré par de grands individus à grosses têtes , sur une planète ou un satellite qui pourrait être la Lune. Ces individus, ce sont en fait les Gardiens , une race extraterrestre qui observe et enregistre l'évolution d'autres races, sans jamais intervenir.

Cette scène répond en fait à l'hypothèse formulée par de nombreux internautes depuis plusieurs années : selon eux, si Stan Lee apparaît dans tous les films Marvel et que son rôle diffère du tout au tout à chaque fois, c'est justement parce qu' il serait un Gardien . La supposition semble donc se concrétiser dans la scène post-générique des Gardiens. Stan Lee serait donc Uatu, le Gardien chargé d'observer l'humanité depuis la Lune.

, l'homme à qui l'on doit la création de super-héros comme Spider-Man, Hulk, Iron Man ou les X-Men, est présent dans la quasi-totalité des films Marvel. On l'aperçoit au cours du film (lorsque Rocket et Star-Lord font des "bonds" en hyperespace), mais aussi et surtout dans l'une des scènes post-génériques. On le voit , sur une planète ou un satellite qui pourrait être la Lune. Ces individus, ce sont en fait les , une race extraterrestre qui observe et enregistre l'évolution d'autres races, sans jamais intervenir. Cette scène répond en fait à l'hypothèse formulée par de nombreux internautes depuis plusieurs années : selon eux, si Stan Lee apparaît dans tous les films Marvel et que son rôle diffère du tout au tout à chaque fois, c'est justement parce qu' . La supposition semble donc se concrétiser dans la scène post-générique des Gardiens. Stan Lee serait donc Uatu, le Gardien chargé d'observer l'humanité depuis la Lune. La toute dernière scène du film laisse place à Ayesha, l'une des hautes responsables du peuple des Souverains. Elle affirme qu'elle en est train de mettre au point un être parfait, qu'elle surnomme « Adam ». Cette scène ne fait aucun doute : il s'agit en fait d'Adam Warlock, un être surpuissant. Dans les comics, il est le jumeau d'Ayesha, et c'est lui qui parvient à vaincre le redoutable Thanos. On suppose que nous le découvrirons dans Avengers Infinity Wars, un film prévu pour 2018 dans lequel tous les super-héros vont devoir justement affronter Thanos.



>> Les Gardiens de la Galaxie : de la BD au ciné, histoire d'un grand écart