Les Gardiens de la Galaxie vol.2 : cinq scènes cachées au compteur

La semaine passée ont eu lieu diverses projections à travers le monde des Gardiens de la Galaxie vol.2 destinées aux médias. Grâce à ces avant-premières, on sait désormais que le film compte plusieurs scènes post-génériques. Une information que son réalisateur vient d'ailleurs de confirmer sur Twitter.



Plus que quelques jours à patienter avant la sortie des Gardiens de la Galaxie vol.2. Le film a été présenté en avant-première à la presse la semaine passée, et les premiers avis sont pour le moins dithyrambiques. Suite à ce visionnage, le site Screen Rant a par ailleurs tweeté que le film profite de quatre scènes post-génériques. Un score énorme, alors que les films de super-héros n'en comptent généralement qu'une ou deux (voire aucune dans le cas de Logan, sorti en mars dernier).

Mais finalement, ce ne sont pas quatre, mais cinq scènes que compte le film. C'est le réalisateur James Gunn qui l'a lui-même indiqué. Nul doute que ce second volet explose donc tous les compteurs en matière de scène post-génériques. Que contiennent ces séquences ? Pour l'instant, même si nous avons vu le film, impossible de vous le révéler, mais nous ne manquerons pas d'en reparler en temps voulu.



Les Gardiens de la Galaxie vol.2 sort en France le 26 avril prochain. Il marquera le grand retour de l'équipe de super-héros la plus déjantée qui soit, après 3 ans d'absence. Le troisième volet a quant à lui déjà été confirmé, mais il ne devrait pas sortir avant 2019-2020.

