Telltale vous propose de prendre le contrôle des Gardiens de la Galaxie

Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Alors que le second volet des Gardiens de la Galaxie sortira le 26 avril au cinéma, Telltale nous livre sa vision vidéoludique des aventures de cette escouade spatiale loufoque.



Comme à l’accoutumée avec ce studio de développement, on a droit à un jeu en format épisodique. Sous-titré Tangled Up in Blue, le premier épisode sort aujourd’hui. Il sera disponible dès ce soir uniquement en ligne, via le site de l’éditeur, le PSN, Steam et Gog.com. Ce dernier propose déjà une ristourne sur l’intégralité de la première saison du jeu : 20,69 € contre 23,51 € en prix conseillé.



Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series reprendra le gameplay des précédentes adaptations de Telltale. Le joueur fera face à des séries de QTE, mais ce sont surtout de longues phases de dialogues à choix multiples qui écriront sa propre histoire.