Les Gardiens de la Galaxy Vol.2 : un nouveau personnage se dévoile dans le dernier trailer

Dans la nuit de dimanche à lundi, à l’occasion du Super Bowl, le film Les Gardiens de la Galaxy Vol.2 a révélé une nouvelle bande-annonce. Dans ce nouveau spot d’une minute, de nouveaux personnages font leur apparition.



Les Gardiens de la Galaxy Vol.2 fait partie des films les plus attendus de l’année. Le Super Bowl, très populaire aux États-Unis était donc l’occasion parfaite pour lancer le nouveau trailer. Après une première bande-annonce sortie en décembre 2016, celle-ci donne un plus large aperçu sur les différents personnages.



On y revoit bien sûr les personnages principaux du premier volet : Peter Quill (Chris Pratt) qui veut retrouver son père, Gamora (Zoe Saldana), Drax le Destructeur (Dave Bautista), Rocket Raccoon (Bradley Cooper) et Groot (doublé par Vin Diesel). Dans ce trailer, l'équipe des Gardiens est secondée de Yondu (Michael Rooker) et grande nouveauté, de la terrible Nebula (Karen Gillan), qui donnait bien du fil à retordre à Gamora dans le premier volet.



Cette bande-annonce met également en avant deux nouveaux personnages : Mantis (Pom Klementieff), que l'on avait déjà pu apercevoir dans le trailer de décembre. Mais on aperçoit surtout Ayesha (Elizabeth Debicki - en photo ci-dessus), qui incarnera vraisemblablement la super-vilaine de l'histoire. D’après certaines rumeurs, les acteurs Sharon Stone, Christopher Lloyd et Sylverstone Stallone devraient faire une courte apparition, mais sont absents de cette bande-annonce.



Les Gardiens de la Galaxie devrait sortir dans les salles françaises le 26 avril 2017. Il est le troisième film de la phase III de l’univers des films Marvel.

