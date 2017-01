[CES] Garmin voit triple avec ses montres Fenix 5, 5S et 5X

Garmin annonce trois nouvelles montres pour les sportifs : les Fenix 5, 5X et 5S. Cette dernière est destinée spécifiquement aux femmes, mais chaque modèle intègre le GPS et le GLONASS. Elles fournissent de nombreuses informations comme le rythme cardiaque, la distance parcourue, la vitesse, les calories brûlées ainsi que le temps de sommeil. Elles affichent aussi les notifications reçues par le téléphone. Ces trois appareils arriveront sur le marché en mars prochain.

La Fenix 5X est la plus performante

Les trois montres restent fidèles à la gamme Fenix avec leur design robuste. Elles sont étanches jusqu’à 100 mètres et leur lunette est en acier inoxydable. Si elles sont utilisées en mode smartwatch, leurs batteries dureront plus d’une semaine. Le constructeur a prévu une grande variété de profils telle que la course à pied, le vélo, la natation, la randonnée, les triathlons, l'escalade, le ski et l'aviron. Parmi les équipements, on peut signaler la présence d’une boussole à trois axes, un gyroscope et un altimètre barométrique. Elles sont également les premiers produits à embarquer le nouveau système QuickFit, il facilite le remplacement de la bande, sans utiliser un outil spécial.

La Fenix ​​5S est plus petite que les deux autres avec un diamètre de 42mm. Conçue en argent, elle propose un affichage en verre minéral et sa bande est en silicone. Les sportives auront le choix entre trois couleurs, blanches, turquoise ou noires. La version de base coûte 600 euros. Pour 100 euros supplémentaires, la montre bénéficiera du Wifi et d’un écran saphir résistant aux rayures.

Globalement les Fenix 5 et 5X proposent la même configuration. Toutefois, cette dernière embarque des cartes topographiques. Ainsi, le porteur aurait des informations sur les itinéraires et les calendriers de chasse et de pêche. Elle coûtera 750 euros.



