Garmin passe sa Virb Ultra à 360°

Après avoir présenté la VIRB Ultra 30 lors de l’IFA 2016, Garmin continue sur sa lancée et annonce la VIRB Ultra 360. Si le précédent modèle filmait en 4K, la nouvelle caméra d’action enregistrera des vidéos 360° avec une résolution de 5,7 K et une vitesse de 30 images par seconde.

La VIRB Ultra 360 produit des vidéos sphériques à l’aide de deux lentilles placées dans des directions opposées. La caméra assemble ensuite les images pour donner une vidéo à 360 degrés. L’utilisateur peut les partager en streaming sur Facebook et YouTube par l’intermédiaire d’un périphérique iOS, du moins au lancement du produit. Comme la VIRB Ultra 30, il sera possible de prendre des photos de 15 mégapixels à 360 degrés et de les éditer à partir de l’application Virb Edit de Garmin. La commande vocale est également au rendez-vous. Utilisant 4 microphones intégrés, elle permet notamment de lancer ou de stopper l’enregistrement.

Cet appareil s’adresse aux amateurs de sport en associant différentes fonctionnalités avec un design assez robuste. En effet, la VIRB Ultra 360 peut filmer jusqu’à 10 mètres de profondeur sans problème d’étanchéité tout en supportant des températures de -20° à 40 °C. En outre, il est possible d’afficher les données G-Métrix dans les vidéos. Il en est de même pour les données provenant d’autres objets connectés. Livrée avec un trépied et disposant d’une heure d’autonomie, la VIRB Ultra 360 devrait arriver en juin à 800$.

