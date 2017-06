GeForce GTX 1080 Ti : qui a le meilleur modèle ?

Si la GTX 1080 Ti est actuellement l'une des puces graphiques les plus puissantes du marché, c'est aussi l'une des plus chères : comptez en moyenne 800 euros pour faire l'acquisition d'une carte graphique équipée d'un processeur. Alors avant de faire votre choix, mieux vaut ne pas vous tromper et opter pour le bon modèle. Car chaque fabricant y va de ses propres customisations, qui boostent les performances de la carte, mais augmentent aussi la température du composant. Nos collègues de Tom's Hardware ont donc testé 5 modèles de carte graphique à base de GTX 1080 Ti et vous livrent leurs conclusions.

