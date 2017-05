General Electric annonce le prix et la disponibilité de sa lampe Alexa

General Electric vient enfin de révéler les détails concernant sa « lampe Alexa ». Baptisée « C by GE Sol », cette lampe futuriste était annoncée depuis décembre dernier. Elle fait partie de la gamme « C » des lampes intelligentes de GE. General Electric a déclaré que sa lampe intègre Alexa et sera disponible à partir de septembre. Les utilisateurs peuvent passer des précommandes dès maintenant, mais les premières livraisons seront effectuées dès sa disponibilité.

Le fabricant a également dévoilé le prix de vente de sa fameuse lampe. La « Sol » sera vendue à 199,99$ aux Etats-Unis. Ceux qui passeront une précommande bénéficieront d'une promotion à 160$. La lampe étant intégrée à Alexa, ses utilisateurs pourront lui demander tout ce qu'ils demandent déjà à l’Echo d’Amazon. Vous pouvez ainsi régler l’éclairage de toute votre maison si vous possédez bien sûr d’autres ampoules C by GE. Cette nouvelle lampe pourra également donner l’heure avec des indicateurs lumineux qui remplaceront les aiguilles. Vous pourrez également choisir entre des lumières plus chaudes ou plus froides.

General Electric lancera également une plateforme baptisée C-Reach qui permettra de connecter les ampoules à Alexa et au Homekit d’Apple. Elle serait vendue 50$ soit 45€.



