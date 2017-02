Ghost in the Shell : un nouveau trailer revient sur les origines de l'héroïne

Alors que le film sort le 29 mars prochain au cinéma, Ghost in the Shell se dévoile à travers une nouvelle bande-annonce. On peut notamment y découvrir les origines de l’héroïne, Motoko Kusanagi, mais également un criminel, Hideo Kuze.

C’est dans un mois et demi que sortira en salles d’adaptation de Ghost in the Shell au cinéma. Après plusieurs teasers et une bande-annonce plus conséquente, le studio Paramount a mis en ligne ce lundi un nouveau trailer du film, davantage centré sur le personnage principal, le major Motoko Kusanagi, interprété par Scarlett Johansson.

On y apprend notamment que le Major n’est pas un simple robot, mais qu’elle a été humaine, avec une famille et des proches qui l’aimaient. On y découvre également l’un des antagonistes du film, Hideo Kuze, lui aussi un cyborg. Interprété par Michael Pitt, il s’agit d’un terroriste qui pirate l’esprit de ses victimes. Il semble également capable d’influencer considérablement Mokoto Kusanagi et la retourner contre les forces de police pour lesquelles elle travaillait jusqu’à présent, ainsi que la société Hanka Robotic.

Le film Ghost in the Shell sortira en France le 29 mars prochain. Il est mis en scène par Rupert Sanders (Blanche-Neige et le Chasseur) d’après la série de mangas de Masamune Shirow. Au casting, on retrouvera Scarlett Johansson, mais également Michael Pitt, Juliette Binoche, Takeshi Kitano ou Pilou Asbaek.