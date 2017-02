Ghost in the Shell : invisibilité et cyborg, pour la nouvelle bande-annonce

C’est dans moins de deux mois que sortira en salles le film Ghost in the Shell, adaptation du célèbre manga de Masamune Shirow. A l’occasion du Super Bowl qui se déroulait cette nuit, le studio Paramount a dévoilé un nouveau teaser du film.

Après le manga puis le film d’animation, Ghost in the Shell sera de retour le 29 mars, cette fois au cinéma, sous la forme d’un film en prises de vue réelles. Projet en chantier de longue date, il devrait reprendre l’intrigue du manga d’origine, publié en 1989 au Japon. L’intrigue raconte l’histoire du Major Motoko Kusanagi, en charge de la section 9 de lutte contre les crimes dans un Japon futuriste. Elle doit enquêter sur un groupe de cyber terroristes dirigés par le Marionnettiste qui peut prendre le contrôle sur des esprits humains à distance à l’aide du Réseau Numérique mondial.

Si Paramount a déjà dévoilé plusieurs images du film ces derniers mois, la nouvelle bande-annonce permet cependant d’en voir davantage sur le personnage de Motoko Kusanagi, interprété par Scarlett Johansson, que ce soit sur ses facultés de combat et la possibilité de se rendre invisible, ou sur sa nature de cyborg.

Réalisé par Rupert Sanders (Blanche Neige et le Chasseur), le film Ghost in the Shell sortira en France le 29 mars prochain. On y retrouvera notamment Scarlett Johansson, mais également Michael Pitt, Takeshi Kitano ou Juliette Binoche.